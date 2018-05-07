Украина увеличила импорт нефтепродуктов – Россия и Беларусь остаются основными поставщиками

Украина в январе-апреле увеличила импорт нефтепродуктов на 14% - до 1,3 млрд долл.

Украина в январе-апреле 2018 года импортировала нефтепродукты на 1,322 млрд долл., что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 519,1 млн долл. (39,2% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 512,9 млн долл. (38,8%), из Литвы – 120,3 млн долл. (9,1%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 169,1 млн долл.

Всего за отчетный период Украина импортировала 2,1 млн тонн нефтепродуктов.

Также Украина в январе-апреле 2018 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 156,3 млн долл., что на 68,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные поставки нефти (93%) были осуществлены из Азербайджана – на сумму 146 млн долл., Алжира (4,6%) – 7,2 млн долл., Ирана (1,8%) – 1,8 млн долл., из других стран было поставлено сырья на 1,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 млрд долл.

В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 млрд долл. (43,9%), из России – 1,272 млрд долл. (30,6%), из Литвы – 469,4 млн долл. (11,3%).

По данным Фискальной службы, Украина в 2017 году Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 442,2 млн долл., что в 2,5 раза больше, чем в 2016 году.