Яценюк считает более выгодными условия поставок газа из Норвегии, чем из России

Условия контракта, подписанного 1 октября между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и норвежским газо- и нефтедобывающим гигантом Statoil о поставках газа в Украину более приемлемы, чем условия контракта на поставку газа с российским «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк на пресс-конференции с главой правительства Норвегии Эрной Солберг, которая находится с визитом в Киеве.

«Долгожданное соглашение, которое было подписано между НАК "Нафтогаз Украины" и норвежской Statoil. Условия этого соглашения гораздо более приемлемы, чем мы имеем с российской компанией "Газпром", - сказал Яценюк.

При этом он не раскрыл условий контракта, сославшись на их конфиденциальность. «Вы должны понимать, что любые условия коммерческого контракта являются конфиденциальными. Для того чтобы россияне не спали, мы условия раскрывать не можем", - сказал Яценюк.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина может потенциально получать из Норвегии до 8 млрд кубометров газа в год.

Читайте такжеНорвегию могут допустить к управлению украинской ГТСКак сообщал УНИАН, Украина подписала договор с норвежской нефтегазодобывающей компанией Statoil на поставку природного газа и с 1 октября начала получать его через газопроводы Словакии. Подписанное соглашение расширило количество поставщиков газа в Украину.

Объемы поставок и цена топлива не разглашаются, поскольку эта информация является коммерческой тайной. Однако, по информации «Нафтогаза», цена топлива составляет около 300-350 долл. за тысячу кубометров.

Первой компанией, которая начала поставлять газ Украине из Евросоюза, стала немецкая RWE Supply & Trading, с которой украинский "Нафтогаз" подписал контракт о поставках до 10 млрд кубометров газа в год еще в конце 2012 года. Кроме того, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

Украина в сентябре импортировала со стороны Европы 986 млн куб. м природного газа. Весь объем импортируемого топлива в сентябре поставлялся в Украину со стороны Словакии (779 млн куб. м газа), Польши (117 млн куб. м) и Венгрии (90 млн куб. м).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Statoil ASA - норвежская государственная нефтяная компания. Основана в 1972 году по решению норвежского парламента (Стортинга) как частная государственная компания. В 2002 году компания была преобразована в публичную и частично приватизирована, получив листинг на фондовых биржах.