В Кабмине хотят, чтобы АЭС обеспечивали более 65% всей электроэнергии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Правительство ставит для себя задачу увеличить мощности компании "Энергоатом" и, соответственно, увеличить объем электрической энергии, который вырабатывается атомными реакторами", - сказал он.

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Яценюк добавил, что сейчас атомные станции покрывают 65% всей электроэнергии, производимой в Украине.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии, оператор всех действующих АЭС Украины. «Энергоатом» также отвечает за безопасность всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина собирается достроить блоки АЭС быстро и без России.