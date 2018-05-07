«Укрнафта» перешла к реализации газа на открытых аукционах

В компании также опровергли информацию о якобы убыточности реализации в прошлом году производного из газа продукта - аммиака.

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта», начиная с апреля 2018 года, начала продавать добытый природный газ на открытых аукционах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«С 1 апреля «Укрнафта» перешла к реализации газа собственной добычи на открытых аукционах и по двусторонним соглашениям. Так, за апрель компания провела два аукциона на «Украинской энергетической бирже», реализовав по 4 млн куб. м газа по средневзвешенным ценам 8,86 тыс. грн/тыс. куб. м и 8,563 тыс. грн/тыс. куб. м соответственно», - говорится в сообщении компании.

По информации пресс-службы, в конце прошлого года закончилось двустороннее соглашение с частным химзаводом «Днепроазот», по условиям которого компания перерабатывала весь объем газа собственной добычи в аммиак на арендованных мощностях химического завода и реализовала ему же конечный продукт (аммиак). В рамках этого сотрудничества, «Укрнафта» в прошлом году продала 0,5 млн тонн аммиака по рыночным ценам.

«Распространенная в некоторых СМИ информация о якобы недополученной прибыли или даже убыточности операций по продаже аммиака является недостоверной. Она основывается на непрофессиональном анализе», - заявили в пресс-службе в ответ на публичные обвинения компании в том, что она продает аммиак не по рыночным ценам.

Также в компании добавили, что анализ деятельности по реализации аммиака был предметом изучения со стороны Государственной аудиторской службы (по инициативе НАБУ). В результате цены на аммиак «Укрнафты», зафиксированные в двустороннем договоре с «Днепроазотом», получили независимое обоснование.

Согласно сообщению, на сегодня «Укрнафта» не занимается производством аммиака на каких-либо условиях и находится в процессе передачи соответствующих мощностей «Днепроазоту».

Как сообщал УНИАН, в начале мая в публикациях издания Enkorr компания «Укрнафта» обвинялась в том, что она якобы реализовала аммиак «Днепроазоту» не по рыночным ценам, что вредило интересам нефтедобывающей компании. Эта информация позднее была распространена и другими СМИ.

В последние годы «Укнафта» неоднократно становилась объектом информационных атак. Объем «критических» публикаций против компании, по данным участников рынка, достигает до 2 млн долл. в год.

В 2017 году «Укрнафта» инвестировала в добычу нефти и газа 871 млн грн из 2,4 млрд грн запланированных. Снижение инвестпрограммы было связано с позицией Госгеонедр, которая противоправно не продлевала действие спецразрешений для компании. В 2017 году добыча газа компанией сократилась по сравнению с 2016 годом на 13,4% - до 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 6,6% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.