"Нафтогаз": в НАТО обеспокоены энергетической безопасностью Украины

Глава «Нафтогаза» представил доклад об энергобезопасности на заседании Комиссии Украина–НАТО в Брюсселе.

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обсудил вопросы энергетической безопасности Украины с представителями НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Сегодня в новом помещении штаб-квартиры НАТО (в Брюсселе – УНИАН) состоялось заседание Комиссии Украина–НАТО на уровне заместителей постоянных представителей при участии председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева», - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, вопросы энергетической безопасности привлекли повышенное внимание стран-членов НАТО.

«Доклад Андрея Коболева, посвящённый решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта «Северный поток-2», вызвал оживленную дискуссию во время заседания. Государства Альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Ранее правительство Украины и руководство «Нафтогаза» неоднократно обращало внимание Еврокомиссии, правительства США, Германии и других стран на проект газопровода «Северный поток-2» как фактора, который несет большую угрозу энергобезопасности Украины и Европы.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии. При этом Швеция и Дания, через территорию которых газопровод также должен проходить, соответствующие разрешения еще не предоставили.

В начале мая в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода «Северный поток-2».