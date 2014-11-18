Итальянская компания Eni расширяет сотрудничество с Туркменией

Итальянская нефтегазовая компания Eni подписала с Туркменией ряд соглашений о расширении сотрудничества, передает Reuters.

Eni договорилась о продлении действия соглашения о разделе продукции для месторождения Небит-Даг до февраля 2032 года и передала 10 процентов проекта государственной туркменской компании Туркменнефть.

Читайте такжеИтальянская компания ENI может выйти из проекта «Южный поток»Eni будет искать углеводороды на Блоках 19 и 20 в туркменской части Каспийского моря, сказал президент Туркмении Курбанкули Бердымухамедов журналистам в Ашхабаде после церемонии подписания соглашений с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

"Геологические запасы там составляют 510 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа", - сообщил Бердымухамедов.

Туркмения занимает четвертое место в мире по запасам газа и наращивает его экспорт в Китай. Eni при генеральном директоре Клаудио Дескальци стала уделять больше внимания поиску новых запасов нефти и газа и стремится расширять активность в Азии.

Eni начала работать в Туркмении после приобретения британской компании Burren Energy Plc в 2008 году и считает, что у страны большой потенциал в области геологоразведки. В соседнем Казахстане Eni вместе с британской BG Group - операторы освоения Карачаганакского месторождения, а также Eni имеет значительную долю в месторождении Кашаган в Каспийском море, одном из крупнейших нефтяных месторождений, открытых сравнительно недавно.