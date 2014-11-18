Путин назвал неизбежным падение рубля из-за снижения цен на нефть

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме Объединённого народного фронта.

«Имея ввиду однобокость развития нашей экономики, все-таки об этом надо прямо говорить, дальнейшее падение цен на энергоносители давит на курс и он (рубль) продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро. Это неизбежная вещь, другой путь – это путь административного регулирования, нарушает основные экономические законы функционирования экономики и валютной сферы», - сказал Путин.

По его словам, ситуация, сложившаяся на рынке сырья, от которой РФ получает основные доходы, сразу давит на курс в сторону понижения.

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Справка УНИАН. Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 17 ноября, повысилась на 0,58% - до 73,90 доллара за баррель с 73,47 доллара в предыдущий торговый день.

В октябре средняя цена «корзины» составила 84,65 доллара за баррель, в сентябре - 96,2 долл., в августе - 101,03 долл., в июле - 105,55 долл., в июне - 107,78 долл., в мае – 105,56 долл., в апреле - 104,12 долл., в марте - 104,04 долл., в феврале - 105,27 долл., в январе - 104,66 долл.

В 2013 году средняя цена «корзины» составила 105,57 доллара за баррель, в 2012 году - 109,74 доллара, в 2011 году - 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара за баррель.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.

В то же время, по данным Московской биржи, 7 ноября курс евро впервые в истории достиг уровня в 60 рублей, курс доллара приближается к отметке 49 рублей.

Напомним, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Вследствие этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России три этапа санкций.