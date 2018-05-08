Нефть дешевеет после роста до рекордных отметок

Сегодня утром стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% - до 75,41 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются после обновления днем ранее максимума за 3,5 года - трейдеры ждут, что президент США Дональд Трамп объявит во вторник свое решение по иранской ядерной сделке, свидетельствуют данные торгов.

Читайте такжеТрамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть

Сегодня утром стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% - до 75,41 доллара за баррель, при этом днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила 76 долларов за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до 69,88 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Коррекция цен связана с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок, вызванного сообщением Трампа, что он уже во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном. Президент США сообщит о своем решении в 14.00 по вашингтонскому времени.

"Нефтяной рынок оценил высокую вероятность выхода Трампа из ядерной сделки с Ираном. Если он собирается ввести санкции, подобные тем, которые США ввели в 2012 году, это может вызвать нехватку нефти", - сказал агентству Рейтер старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши (Tatsufumi Okoshi).

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.

По мнению аналитиков, на рынках остаются опасения перебоев в поставках на фоне новостей из Венесуэлы. Как сообщило агентство в понедельник со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле.