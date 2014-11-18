Украина готова подписать с Chevron соглашение о добыче сланцевого газа

Украина выполнила все условия для подписания операционного соглашения на добычу сланцевого газа с американской компанией Chevron, занимающейся разработкой Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.), и ожидает получить подтверждение выполнения этих условий в середине декабря.

Об этом на пресс-конференции сказал глава правления НАК «Надра Украины» Ярослав Климович.

«Государство выполнило все условия. Вчера (17 ноября – УНИАН) правительство направило в компанию соответствующее письмо. Через 30 дней компания Chevron должна направить ответ с тем, что государство выполнило все условия для подписания операционного договора», - сказал Климович.

По его словам, представители «Надра Украины» провели ряд встреч с представителями компании Chevron для урегулирования спорных моментов, а также удовлетворения интересов обеих сторон, однако операционное соглашение еще не подписано.

При этом Климович призвал Chevron ускорить процесс подготовки к подписанию операционного соглашения.

«Успех подписания операционного соглашения будет зависеть от желания Chevron рассмотреть компромиссные предложения украинской стороны, снять спорные вопросы, которые возникают в процессе переговоров, и завершить процедуру на условиях, приемлемых для обеих сторон», - добавил он.

Читайте такжеНацбанк освободил от валютного контроля Shell и ChevronПрисутствующий на пресс-конференции глава Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрий Кащук подтвердил готовность государства подписать операционный договор с Chevron.

По его словам, Украина после подписания договора о разделе продукции с Chevron в ноябре 2013 года внесла ряд изменений в законодательство для облегчения деятельности компании, выдала ей соответствующее разрешение на недропользование, определила орган, который регулирует деятельность компании в Украине, а также удовлетворила ряд других требований американской компании.

«На данный момент мы ожидаем от инвесторов выполнения своих условий, а именно - подписания операционного договора», - резюмировал Кащук.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны. Она занимается разработкой Олесской площади, где планирует вести добычу сланцевого газа.

Соглашение было подписано с компанией «Надра Олесская», 90% которой принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.