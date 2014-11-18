Украина будет говорить с Россией о "летней" цене на газ и с ЕС об увеличении реверса

Украина готова к переговорам относительно «летнего газового пакета» как можно быстрее, однако российская намерена начать их с января.

Об этом сегодня в Брюсселе на конференции сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Базируясь на нашем опыте, достижение согласия по столь хрупкому соглашению (по «зимнему пакету») у нас заняло больше шести месяцев. Поэтому обсуждение «летнего пакета» было бы лучше начать чем скорее, тем лучше, но, как мы понимаем намерение наших (российских) коллег, они будут готовы это сделать не раньше января. Украина готова это обсуждать в любое время», - сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина будет диверсифицировать источники поставок газа за счет реверса из Европы, но и не откажется закупать у «Газпрома» определенные объемы, если "будет честная цена".

"Сколько газа мы будем закупать, будет зависеть от погоды. Теоретически, это может быть нуль, если погода будет теплой, и в Украине будут применяться меры энергетической эффективности и экономии", - пояснил Коболев позицию "Нафтогаза" по поводу возможных объемов закупки российского газа.

Он отметил, что в настоящее время много европейских компаний хотят продавать газ в Украину, уточнив, что сейчас есть четыре основных возможности на приблизительно один миллиард кубометров газа из ЕС в Украину. "Мы надеемся, что если сможем удвоить этот объем, то Украина сможет навсегда обойтись без российского газа", - убежден глава "Нафтогаза".

Читайте такжеЯценюк считает более выгодными условия поставок газа из Норвегии, чем из РоссииПри этом Коболев сообщил, что украинская сторона намерена вести переговоры сразу по двум направлениям - с российской стороной относительно "летнего пакета" и европейской - для увеличения объемов реверса.

Как сообщал УНИАН, Украина перестала получать российский газ с середины июня этого года из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина сможет возобновить поставки российского газа с любой даты и в любых объемах при условии погашения долга общим объемом 3,1 млрд дол., из которых 1,45 млрд дол. Украина уже погасила, и по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Ранее используемый «Газпромом» принцип «бери или платы» не применяется. Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставок российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной нынешнего года.