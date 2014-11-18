Связанная с «семьей» Януковича компания пытается вернуть себе лицензии на добычу нефти и газа

Государственная служба геологии и недр Украины подала апелляцию на решение Окружного административного суда Киева относительно возврата 20-ти спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений компании «Голден Деррик», которая, по информации СМИ, связана с находящимся в розыске экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Госгеонедр Дмитрий Кащук, напомнив, что всего у компании «Голден Деррик» с марта аннулировано 48 спецразрешений на недропользование, 20 из которых она смогла вернуть через суд.

«Вчера Госгеонедр подала апелляцию на это решение суда. Мы не согласны с выводами суда первой инстанции, а решение пока не вступило в законную силу», - сказал Кащук.

При этом он подчеркнул, что всю необходимую для суда информацию служба предоставила.

«Мы полностью информировали суд по всем решениям, которые принимались», - уточнил Кащук.

Как сообщал УНИАН, окружной административный суд Киева 6 ноября удовлетворил требования компании «Голден Деррик» по возобновлению действия 20 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений, которые, по мнению компании, были незаконно аннулированы.

Читайте такжеГПУ арестовала почти 35 миллиардов гривень Януковича и Ко - ЯремаВ конце марта Генеральная прокуратура лишила компанию «Голден Деррик» шести специальных разрешений на разработку нефтегазовых месторождений. Проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Согласно проверке, 26 решений принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 млн грн за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых.

Глава Госгеонедр в начале октября отмечал, что «Голден Деррик» пытается через суды вернуть раннее аннулированные спецразрешения на недропользование.

Справка УНИАН. Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

21 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Правоохранители нашли и изъяли 42 килограмма золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличными. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины. В частности, при обыске была задержана бухгалтер, которая учитывала драгоценные вещи и записывала их в соответствующую декларацию, которую можно было потом предъявить официальным органам при пересечении границы. Как предположили в Генпрокуратуре, такая перевозка ценностей могла быть не первой.