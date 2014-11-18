В Украине нашли способ предотвратить повторение Россией "газовой войны"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев намерен пригласить представителей Европейской комиссии для мониторинга транзита российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на конференции в Брюсселе.

"Для того чтобы быть уверенными, что не будет повторения 2009 года (газовый конфликт между Украиной и Россией), мы хотим пригласить представителей Еврокомиссии в Украину мониторить потоки газа из России в европейские страны", - подчеркнул он.

По словам Коболева, это лучший способ обеспечить стабильность. При этом он отверг заявления об отборе российского газа, отметив, что это были сообщения только российской стороны.

Читайте такжеУкраина будет говорить с Россией о "летней" цене на газ и с ЕС об увеличении реверса"Газ - это часть гораздо большего конфликта. Мы приглашаем международных наблюдателей мониторить газовые потоки в Украину. Это также поможет снять противоречия по поводу наличия счетчиков на восточной части. Да, они есть, но находятся на российской стороне. Мы также приветствовали бы, если бы европейские эксперты посетили эти газосчетные станции, чтобы быть уверенными, что нет проблем с транзитными потоками. Единственная опасность - это риск того, что "Газпром" захочет создать новый конфликт в январе 2015 года", - пояснил глава" Нафтогаза".