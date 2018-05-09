В Польше открыли дело против «Северного потока-2»

Напомним, газопровод должен поставлять газ из месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Польшу.

В Польше управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей открыло производство против российского «Газпрома» и пяти международных компаний, ответственных за финансирование проекта «Северный поток-2».

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Как сообщают в управлении, есть подозрение, что стороны сделки, несмотря на запрет Польши, совместно реализуют проект «Северный поток-2», передает «Радио Свобода».

Польское антимонопольное учреждение отмечает, что строительство газопровода «Северный поток-2» проанализировали в августе 2016 года, тогда решили, что сотрудничество между «Газпромом» и пятью международными компаниями может привести к ограничению конкуренции.

В управлении считают, что «Газпром» имел доминирующую позицию в поставках газа в Польшу и эта сделка могла привести к дальнейшему усилению переговорных позиций российской компании в отношении польских потребителей.

Проект «Северный поток-2» должен поставлять газ из месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Польшу. Проект должен расширить способности уже построенного первого «Северного потока». Компания Nord Stream 2 AG («Северный поток-2»), которая занимается планированием строительства, принадлежит российскому «Газпрому» на 100 процентов через его филиал в Нидерландах.

В Еврокомиссии заявили, что в случае постройки газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream-2) будут нарушены принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.