Выход США из ядерной сделки с Ираном толкает вверх цены на нефть

Сырьевой рынок отреагировал на выход США из ядерной сделки ростом нефтяных котировок до уровня ноября 2014 года.

Июльские фьючерсы нефти марки Brent в среду, 9 мая, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне пробили отметку $77 за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные биржи.

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Утром стоимость барреля нефти поднималась до $77,17, а позднее корректировалась до $76,99, что на 2,78% выше, чем на открытии торгов, передает РБК.

Дорожает и техасская нефть WTI: фьючерсные контракты этой марки с поставкой в июле поднимались до $71,11 — уровня ноября 2014 года. Позднее стоимость фьючерсов WTI снизилась до $70,94 (рост 2,65% к открытию).​

Рост цен на нефть наблюдается на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.

Накануне, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки и вновь вводит экономические санкции против Ирана. Глава Белого дома пообещал работать над новым соглашением, которое будет отвечать его требованиям, а от Ирана потребовал отказаться от баллистической программы и активности на Ближнем Востоке.