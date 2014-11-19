Нефть стоит меньше $79 из-за повышения экспорта Саудовской Аравией

Цены на нефть Brent держатся ниже $79 за баррель, так как Саудовская Аравия повысила экспорт нефти в сентябре, несмотря на избыток предложения на мировом рынке, сообщает Reuters.

К 8.35 МСК фьючерсы на Brent подорожали на $0,03 до $78,50 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,47 до $74,14 за баррель.

Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК экспортер нефти, в сентябре повысила поставки на 59.000 баррелей в сутки, согласно официальным данным. Саудовские чиновники в частных беседах говорят, что королевство на некоторое время готово смириться даже с более низкими ценами, сообщают источники на рынке и в дипломатических кругах.

Некоторые участники ОПЕК призывают организацию снизить лимит на добычу нефти на совещании 27 ноября, но участники рынка по-прежнему не уверены, какое решение примет картель.

Читайте такжеРоссия не сможет поднять цены на нефть, снизив ее добычу"Договориться о снижении добычи будет сложно. Думаю, рынок не верит в это, и даже если ОПЕК заявит, что готова сократить добычу, мне кажется, многие отнесутся к этому скептически", - сказал старший стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

Запасы нефти в США выросли на 3,7 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе снижения на 780.000 баррелей. Официальные данные о запасах Управления энергетической информации будут опубликованы в среду вечером.