В США допускают падение цен на нефть до $50 за баррель

Мировые цены на нефть могут упасть до $50 за баррель. Такое мнение высказал во вторник, 18 ноября, глава управления энергетической информации при Министерстве энергетики США Адам Семински, выступая на конференции в Хьюстоне (штат Техас), передает ТАСС.

По его словам, падение цены до $50 за баррель является "возможным". При этом Семински отметил, что сейчас пессимистический сценарий многих аналитиков предусматривает, что к середине 2015 года стоимость нефти сорта WTI (западнотехасская светлая) опустится до $62 за баррель.

Читайте такжеПутин назвал неизбежным падение рубля из-за снижения цен на нефть"Было время, когда нефть стоила $150, было время, когда ее стоимость опускалась до $25-30. Когда нефть стоила $150, многие предполагали, что цена вырастет до $200. Однако я никогда в это не верил", - заявил Семински.

По словам главы управления энергетической информации, в настоящее время его ведомство изучает возможные последствия низких цен на нефть. В этой связи он отметил, что если стоимость нефти упадет до $60 за баррель, то в США прекратится рост добычи сланцевой нефти.

Семински указал, что в настоящее время тяжело прогнозировать динамику цен на нефть из-за геополитической напряженности в Ливии, Ираке и некоторых других странах.