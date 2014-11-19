Между ЕС и Россией разгорается нефтяной скандал
ЕС предупредил РФ, что ее экспортные пошлины на нефть нарушают правила ВТО, так как дают преимущества китайским покупателям.
Европейский союз предупредил Россию, что ее система экспортных пошлин на нефть нарушает правила Всемирной торговой организации, поскольку дает преимущества китайским покупателям перед европейскими, передает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
ЕС возражает против дифференциации экспортных пошлин в России, планирующей разрабатывать месторождения в Восточной Сибири для поставок нефти в Китай и на тихоокеанское побережье по нефтепроводу Восточная Сибирь-Тихий океан. Этот вопрос был поднят на совещании одного из комитетов ВТО и может стать предметом судебного разбирательства в организации, сообщил один из источников.
Читайте такжеРоссия не сможет поднять цены на нефть, снизив ее добычуРоссия объясняет различие в пошлинах разницей в качественных показателях нефти, добываемой на разных месторождениях, но ЕС считает все марки нефти одним видом продукции и предлагает России заменить экспортные пошлины налогом на добычу, объяснил один из чиновников.
Арбитражный орган ВТО получил пять жалоб на Россию, но представитель страны на совещании отметил, что РФ серьезно относится к своим обязательствам перед ВТО и снизила некоторые тарифы в сентябре.