Киев уверил Брюссель, что Украина готовится к полному отказу от российского газа

Это было первое публичное выступление в Брюсселе главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. В понедельник, 17 ноября, он провел ряд встреч, в том числе в штаб-квартире НАТО, где ознакомил послов стран-членов альянса с системой обеспечения энергетической безопасности в Украине. А уже во вторник, 18 ноября, появился на широкой публике во время конференции, организованной Европейским политическим центром, передает DW.

Одним из ключевых пунктов его выступления стал вопрос контроля за потоками газа из России на территорию Украины. "Мы приглашаем международных наблюдателей следить за поставками газа", - сказал он, напомнив о наличии на восточных границах страны газоизмерительных станций. Правда, Коболев признал, что станции эти находятся на российской территории, а поэтому с допуском на них международных экспертов могут возникнуть определенные сложности.

Читайте такжеВ Украине нашли способ предотвратить повторение Россией "газовой войны""Для этого нам нужно трехстороннее соглашение с участием России, а пока такого документа нет, мы можем лишь приветствовать эту инициативу", - прокомментировал идею на условиях анонимности представитель Еврокомиссии.

Говоря о реформах в энергетической сфере, Коболев отметил, что одним из важных направлений остается продолжение диверсификации не только источников, но и маршрутов поставок энергоресурсов в страну. Уже сейчас, по его словам, Киев импортирует около 1 млрд кубометров газа в месяц из стран ЕС. "Если мы сможем удвоить это количество, Украине больше никогда не будет нужен российский газ", - сказал он. Но при этом отметил, что пока Москва и Пекин будут строить новый газопровод, Украина готова покупать какую-то часть российского газа. "Мы понимаем, что вскоре весь российский газ пойдет в Китай, но до того, как этот суперэффективный проект стоимостью в 50 млрд долларов будет построен, мы готовы платить за газ из России", - с иронией отметил Коболев.

Многих присутствующих интересовало, когда Киев, Москва и Брюссель начнут переговоры о так называемом "летнем пакете" по поставкам газа в Украину. Предыдущий "зимний пакет" был заключен на полгода - до конца марта, а сам процесс поиска соглашения растянулся почти на 6 месяцев - с мая до конца октября 2014 года.

По словам главы "Нафтогаза", из Москвы поступают сигналы о том, что возобновление переговоров возможно не раньше января. "Но мы не знаем, какими могут быть результаты. Мы бы ожидали, чтобы "Газпром" выступил с честной ценой", - сказал Коболев.

Говоря о дальнейшем развитии внутреннего рынка, он подчеркнул важность повышения цены для домашних хозяйств с тем, чтобы установить единую оптовую цену для этой категории потребителей. На сегодня существуют разные уровни цен, что создает основания для манипуляций и коррупции, которых, если верить главе "Нафтогаза", уже стало значительно меньше, в том числе потому, что были убраны все посредники между "Газпромом" и "Нафтогазом", работавшие ранее.

Выступление главы украинской газовой компании в Брюсселе, в целом, произвело хорошее впечатление на присутствующих. И хотя вопросы задавали преимущественно журналисты, реакция экспертов и чиновников была положительной. "Это была очень полезная и очень информативна встреча", - заявил сотрудник генерального директората "Энергетика" Еврокомиссии Джеффри Пайфер.

Его позицию разделяет и эксперт Европейского политического центра Аманда Поль, которая уже долгое время занимается изучением ситуации в Украине, и которой есть с чем сравнивать. По ее словам, предыдущий менеджмент "Нафтогаза" реально не был заинтересован в будущем страны. "Это новый стиль управления, который продвигает страну вперед, они пытаются избавиться от коррупции, - сказала она. - Да, это сложно, но в конце концов это будет на пользу всем украинцам, и я могу сказать, что мы вступаем в новую эру в украинском энергетическом секторе".