«Надра Украины» ищет инвесторов для разработки месторождения в Полтавской области

Национальная акционерная компания «Надра Украины» ищет инвесторов для разработки залежей нефти и газа, расположенных на Перевозовском месторождении (Полтавская обл.), говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, спецразрешением на пользование недрами по указанному месторождению обладает «Миргороднефтегазразведка» - дочернее предприятие «Надра Украины».

Конечный срок подачи документов на участие в конкурсе, а также раскрытие предложений - 10 декабря 2014 года.

С победителем конкурса будет заключен договор о совместной деятельности.

Как сообщал УНИАН, «Надра Украины» также ищет инвесторов для разработки нефтегазовых месторождений, расположенных на Вильховской (Ивано-Франковская обл.) и Красноильской площади (Черновицкая обл.).

Читайте также«Надра Украины» ищет инвесторов для разработки месторождения в Черновицкой области30 сентября «Надра Украины» провела открытый конкурс по привлечению инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, спецразрешения на пользование которыми имеют ее дочерние предприятия. На конкурс было вынесено 16 нефтегазовых и титановых месторождений, однако заявки поступили лишь на 4 нефтегазовые площади.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.