Почем будет газ с июня: в Кабмине предлагают не повышать цену для населения

14:23, 10 мая 2018
Энергетика
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В Кабмине предлагают не менять цену газа для населения / фото УНИАН

Министерство энергетики и угольной промышленности будет инициировать продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа, что позволит государству контролировать ценообразование и не допустить увеличения тарифов для населения.

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«Мы продлили действие постановления до 1 июня 2018 года, и до 1 июня цена меняться не будет. Если постановление не появится, то цена по ПСО (положение о специальных обязательствах - УНИАН) будет такая же, как и для коммерческих. Но Министерство энергетики подаст проект постановления, в котором цена для населения останется неизменной», - сказал министр Игорь Насалик.

Как сообщал УНИАН, механизм спецобязательтсв на рынке газа прописывает следующую цепочку обеспечения «голубым» топливом населения: «Укргазвыдобування» - «Нафтогаз Украины» - региональные частные облгаз-сбыты – население. Кроме того, этот механизм определяет порядок обеспечения газом теплокоммунэнерго для производства тепловой энергии и ценообразование на «голубое» топливо. Согласно этому механизму, на сегодня стоимость газа для населения составляет около 7 грн за куб. м.

По данным «Нафтогаза», механизм спецобязательств на рынке природного газа за два года своего существования нанес государству убытки в размере 1 млрд долл. В рамках этого механизма, наибольшая задолженность накоплена со стороны облгаз-сбытов, большая часть которых контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ. В конце февраля 2018 года директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач заявил, что продление механизма спецобязательств сделает «Нафтогаз» опять убыточным после завершения процесса разделения функций компании (анбандлинга).

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Теги: #газ#цена газа для населения