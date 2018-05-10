Глава МИД Германии заявил в Москве, что федеральное правительство поддерживает «Северный поток-2»

Хайко Маас подтвердил, что «Северный поток - 2» является частным коммерческим проектом и поддерживается федеральным правительством Германии.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в Москве заявил, что федеральное правительство Германии поддерживает реализацию газопровода «Северный поток - 2» в обход Украины.

Читайте такжеВ Польше открыли дело против «Северного потока-2»

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Является ли «Северный поток -2» частным коммерческим проектом и поддерживается ли он федеральным правительством? На этот вопрос я могу ответить: да», - сказал Маас.

В свою очередь, Лавров заявил, что «Северный поток -2» сократит протяжённость транзитной трубы почти в два раза и это уменьшит стоимость транспортировки газа в 1,5 раза.

По его словам, «руководство РФ и «Газпрома» заявляли, что не против, чтобы сохранился определенный объём транзита через Украину, главное чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано».

«Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы, и мы сегодня об этом сказали нашим германским коллегам», - добавил Лавров.

Как сообщал УНИАН, Германия является одной из наиболее заинтересованных в строительстве "Северного потока-2" стран, поскольку этот проект значительно увеличивает объем транзита российского газа через Германию. В начале мая именно в этой стране начались первые работы по укладке обходного газопровода.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии. При этом Швеция и Дания, через территорию которых газопровод также должен проходить, соответствующие разрешения еще не предоставили.