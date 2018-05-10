Порошенко после встречи в Аахене: у нас сейчас "более широкая поддержка" в ЕС по сопротивлению "Северному потоку-2"

Глава государства заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы не дать РФ использовать "Северный поток-2" как элемент гибридной агрессии против всей Европы.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина сейчас имеет более широкую поддержку среди стран Европейского Союза по сопротивлению строительству российского газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене.

«Что касается «Северного потока-2»: конечно, что мы подняли эту тему, и мы поднимаем это и на переговорах с Германией, и на переговорах с Францией, и на переговорах с Европейской Комиссией, и сейчас это также одна из тем, которая будет тщательно обсуждаться», - отметил президент.

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«Это представляет чрезвычайно большую опасность. И я хочу подчеркнуть - опасность не только для Украины, и не только финансовую. Это опасность геостратегическая, это опасность, в том числе и оборонная, и газотранспортная система Украины - это также один из элементов сдерживания агрессора, и невозможно безответственно относиться к этой крайне важной функции», - подчеркнул Порошенко.

«И мне очень приятно, что мы имеем сейчас более широкую поддержку в Европейском Союзе, и я как президент, и украинское правительство, и здесь сейчас присутствует глава НАК "Нафтогаз" в составе моей делегации - мы делаем все возможное для того, чтобы донести объективную картину и не дать России использовать «Северный поток» как элемент гибридной агрессии не только против Украины, но и против всей Европы. Я подчеркиваю, что мы будем делать все, что от нас зависит», - заявил глава государства.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никак не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

5 апреля Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».