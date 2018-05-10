«Нафтогаз» о суде с Россией в Гааге: решение ожидается в первом квартале 2019 года

Слушания начнутся уже на следующей неделе.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает в первом квартале 2019 года решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге о юрисдикции и по сути по иску компании против России, в котором «Нафтогаз» требует возместить ему около 5 млрд долл. убытков, а с учетом ожидаемых процентов – 8 млрд долл. из-за потери активов в результате аннексии Крыма в 2014 году.

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Об этом на странице Facebook сообщила пресс-служба компании, комментируя решение трибунала о признании России ответственной за экспроприацию ряда объектов недвижимости в Крыму после оккупации полуострова и обязательству выплатить компенсацию в размере около 150 млн долл. в пользу 18 украинских компаний и одного физического лица.

«Напомним, «Нафтогаз» и шесть наших дочерних компаний там же в Гааге требуют от России компенсацию за захваченные активы в Крыму. На следующей неделе мы ожидаем слушания по юрисдикции и по сути. Во время этих слушаний суд определит, имеет ли «Нафтогаз» основания судиться по российско-украинскому двустороннему соглашению о взаимной защите инвестиций и нарушила ли Российская Федерация свои обязательства. Решение по юрисдикции и по сути юристы ожидают в первом квартале 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если это решение будет в пользу «Натфогаза», суд перейдет к определению суммы возмещения убытков, причиненных компании. Начнется этап оценки ущерба, а за ним - окончательное решение.

«Радуемся за коллег по несчастью, которые уже получили решение, и работаем над своим процессом. Между тем перечень зарубежного имущества РФ постепенно превращается в бестселлер», - отметили в компании.

Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии «Черноморнефтегаз» потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

В середине января 2017 года «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний.

20 сентября 2017 года в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков, а с учетом ожидаемых процентов – 8 млрд долл., которые понесла компания в результате незаконного захвата Россией активов "Нафтогаза" в Крыму.