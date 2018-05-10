В Раде предупредили о бесполезности любых гарантий газового транзита после завершения «Северного потока-2»

Вице-спикер парламента обвинила министра энергетики в предательстве национальных интересов.

Завершение газопровода «Северный поток-2» поставит Украину в зависимое от России положение, а любые переговоры о предоставлении гарантий обеспечения определенного объема газового транзита через украинскую ГТС противоречат национальным интересам страны.

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Такое мнение в Facebook высказала заместитель Председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид. По ее словам, украинская власть до сих пор не разработала и не предложила западным партнерам какой-либо модели взаимовыгодного управления украинской ГТС.

Как подчеркнула Сыроид, газотранспортная система стала для Украины вторым и последним после ядерного арсенала щитом безопасности. А наращивание добычи собственного газа является «равноценным наращиванию вооружений».

«При условии постройки Северного потока-2 любые гарантии на транзит газа через Украину являются Будапештским меморандумом-2. Если Россия построит газопроводы с мощностью, достаточной для транспортировки газа в Европу в обход Украины, то в любой момент сможет оставить без газа украинцев, как это сделала с грузинами в 2008. Никаких рычагов влияния на Россию не будет. А без увеличения добычи собственного газа, где-то в 2021 мы рискуем остаться в холоде и голоде», - подчеркнула она.

Вице-спикер Рады заявила, что любой украинский чиновник, который выражает готовность обсуждать гарантии транзита газа через Украину при условии построения "Северного потока-2", «представляет интересы России, а не Украины».

«Первым за предательство национальных интересов Украины должен ответить Министр энергетики Игорь Насалик, который собственно и начал обсуждать гарантии транзита. Предательством национальных интересов является также бездействие Вице-премьера Владимира Кистиона, который блокирует наработку модели эффективного управления газотранспортной системой так же, как и бездействие временного главы Госгеонедра, который блокирует прозрачную выдачу разрешений на добычу украинского газа», - отметила Сыроид.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2». Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

В то же время, одной из наиболее заинтересованных в строительстве "Северного потока-2" стран является Германия, поскольку этот проект значительно увеличивает объем транзита российского газа через ее инфраструктуру. В начале мая именно в этой стране начались первые работы по укладке обходного газопровода.