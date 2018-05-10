Украина в мае будет импортировать газ по рекордно высоким ценам – более 300 долларов

По словам эксперта, цены вверх толкает политика Дональда Трампа и спрос в Европе.

Средняя стоимость импортного природного газа в мае останется на рекордной отметке, которая была достигнута в апреле, – более 300 долл. за куб. м, что объясняется ростом цен на нефть на мировом рынке нефти, а также высоким спросом на голубое топливо в Европе.

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Такой прогноз корреспонденту УНИАН высказал руководитель консалтинговой компании на рынках энергоносителей Exploration and Production Геннадий Кобаль.

«В мае в среднем Украина будет импортировать газ по цене выше 300 долл. за тыс. куб. м. Это объясняется тем, что на сегодня в странах ЕС имеет место очень большой спрос на газ. Им необходимо заполнить подземные хранилища, которые опустели во время отопительного сезона», - сказал он.

Также эксперт добавил, что на сегодня есть некоторые проблемы в работе газопроводов в ЕС – соединяющих участков (коннекторов). Сниженная пропускная способность некоторых из них толкает цены вверх.

«Еще один важный фактор – это, конечно же, цены на нефть. Их рост на фоне действий Белого дома толкает цены на другой важный энергоноситель – природный газ. Цены на сырьевых рынках очень взаимосвязаны», - отметил Кобаль.

Как сообщал УНИАН, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения от 2015 года, согласно которому Иран отказывался от разработки ядерного оружия, а Штаты и ряд других стран снимали санкции с Исламской республики. Также Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана и назвал эту страны спонсором терроризма.

Известие о решении Белого дома стало причиной роста цен на нефть, поскольку Иран является одним из крупнейших стран-экспортеров нефти в мире (входит в состав ОПЕК). По данным агентства Bloomberg, стоимость нефти эталонного сорта Brent c 8 по 10 мая выросла с 74,85 до 77,67 долл. за баррель.

По данным Минэкономразвития, средняя цена на импортный газ в апреле составила 309,9 долл. за 1 тыс. куб. м (рекордное значение начиная с мая 2015 года), а в марте – 275 долл.

Справка УНИАН. В 2017 году Украина импортировала 13,9 млрд куб. м газа, общая стоимость которого составила 3,228 млрд долл. За 4 месяца 2018 года было импортировано 2,2 млрд куб. м газа.