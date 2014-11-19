Украина с начала отопительного сезона получила из ЕС 0,9 млрд кубометров газа

Украина с 20 октября импортировала из стран Европейского Союза 893,9 млн куб. м природного газа, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, в период с 20 октября по 17 ноября в украинскую ГТС со стороны Словакии поступило 826,1 млн куб. м газа, со стороны Польши – 67,8 млн куб. м.

В компании отметили, что с ноября 2012 года, когда Украина впервые приступила к импорту газа из ЕС, поступило 5,8 млрд куб. м газа.

Читайте такжеУкраина будет говорить с Россией о "летней" цене на газ и с ЕС об увеличении реверсаКак ранее сообщал УНИАН, Украина в октябре 2014 года импортировала из стран Европы 885 млн кубометров газа, что на 100 млн, или 10%, меньше показателей сентября.

Украина возобновила покупки газа из Европы из-за повышения российским "Газпромом" со второго квартала текущего года цены на свое топливо почти в 2 раза. В конце октября 2014 года после почти полугода переговоров Россия согласилась до марта 2015 года снизить цену газа для Украины на 100 долл. - до 385 долл. за тысячу кубометров.