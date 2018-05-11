Цена на нефть снова может вырасти до $100 - Bank of America

До этого ни один из инвестбанков США еще не предсказывал возвращение нефти к этой отметке.

Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года.

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Об этом говорится в отчете инвестбанка Bank of America Merrill Lynch (BofAML), передает РБК.

Дефицит нефти в 2018 году может составить 630 тыс. барр. в сутки и 300 тыс. барр. в сутки в 2019 году на фоне масштабных проблем в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренностей о сокращении добычи между Россией и ОПЕК и риска снижения экспорта из Ирана. В этих условиях BofAML прогнозирует нефть Brent по $90 за 1 барр. во втором квартале 2019 года, а также видит риск ее удорожания до $100 за1 барр.

Таким образом, BofAML стал первым из инвестбанков, предположивших возврат котировок к 100-долларовой отметке, отмечает Bloomberg. По прогнозу Merril Lynch, в среднем стоимость Brent в 2018 году составит $70 (против прежних $64), а в 2019-м — $75 за 1 барр. (против прогноза $60 ранее).

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и пообещал возобновить снятые с Ирана санкции «на высшем уровне». Согласно заявлению Министерства финансов США, действие американских санкций против Ирана будет восстановлено в срок до полугода (от 90 до 180 дней). Это привело к росту цен на нефть: в четверг, 10 мая, котировки Brent достигли $77 за 1 барр. впервые с ноября 2014 года.