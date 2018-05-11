Стал известен список кандидатов в члены Нацкомиссии по тарифам

Администрация президента завершила спецпроверку ряда кандидатов в члены НКРЭКУ. Проверку прошли 12 человек.

Администрация президента завершила специальную проверку и подтвердила право на занятие вакантных должностей 5 членов Национальной комиссии, осуществляющей руководство в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 12 кандидатов, которые ранее были отобраны Конкурсной комиссией.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте парламентского комитета по вопросам ТЭК письме главы Администрации Игоря Райнина к главе Конкурсной комиссии Василию Котко.

«Администрацией президента организовано проведение специальной проверки кандидатов на должности членов НКРЭКУ… В результате проведения проверки информации, которая препятствовала бы Антоновой Е. А., Борисенко А. В., Кайдашу Р. Ю., Коваленко Д. В., Кривенко О. А., Маглеванному Е. В., Магде А. И., Немчинову М. А., Нестеруку В. В., Олефиру Д. А., Формагею А. Л. и Цаплину В. И. занимать должность не выявлено», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, для назначения новых членов НКРЭКУ на постоянной основе, согласно нормам закона «Об НКРЭКУ», была создана конкурсная комиссия, которая еще в начале декабря 2017 года объявила конкурс по отбору пяти новых членов Нацкомиссии.

Эта комиссия уже отобрала около 30 кандидатов на пять вакантных мест. Из этих 30 человек, по результатам спецпроверки, Конкурсная комиссия отберет 10 кандидатов, которые будут поданы на рассмотрение президенту. После этого глава государства выберет 5 членов регулятора.

Назначение новых членов НКРЭКУ необходимо для восстановления кворума (4 человека), поскольку с конца марта и по сегодня в состав комиссии входят только 2 члена, и она не может принимать никакие решения.