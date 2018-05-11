НАБУ подозревает ДТЭК в завышении стоимости импортного неликвидного угля

Статья, по которой расследуется дело, предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело, в котором крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК подозревается в организации схемы по импорту неликвидного угля (с большим содержанием серы), стоимость которого в тарифах на произведённую из него электроэнергию оценивалась по формуле «Роттердам+» - как более качественного топлива (с низким содержанием серы).

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает эксперт в сфере энергетики, глава «Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг» Андрей Герус, ссылаясь на письмо НАБУ, которое было направлено народному депутату Виталию Куприю.

«Еще одно уголовное производство НАБУ по около-Роттердамным угольным делам. На этот раз «по факту завладения имуществом должностными лицами энергохолдинга ДТЭК», которые импортировали из США неликвидный уголь с высоким содержанием серы 3,33%-3,46%, а в тарифах получали «Роттердам+». Хотя, согласно «Роттердаму», норма серы - менее 1% и мы все оплатили такое качество», - написал Герус.

По его словам, цепочка действий энергокомпании выглядела следующим образом: сначала ДТЭК за дешево покупал в США экологически вредный уголь (с высоким содержанием серы), потом топливо перепродавалось через швейцарскую компанию DTEK Trading S.A. (во время этих операций стоимость угля поднималась на 20 долл. за тонну), по «раздутой завышенной стоимости» уголь импортировался в Украину, где представители Минэнергоугля и Нацкомисии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, верили, что это дорогой американский уголь и учитывали его стоимость, когда поднимали тарифы на электроэнергию.

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В тексте письма НАБУ указывается, что уголовное производство ведется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Согласно Уголовному кодексу, это преступление карается лишением свободы от 7 до 12 лет.

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена в апреле 2016 года. Согласно формуле, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн. На сегодня в отношении этой формулы ведется расследование детективами НАБУ.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». Компания занимается добычей и обагащение угля, а также эксплуатирует на подконтрольной Украине территории 8 ТЭС.