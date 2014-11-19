Венгрия может в ближайшее время возобновить реверс газа в Украину

Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на конференции в Брюсселе, сообщает Українська енергетика" со ссылкой на politics.hu.

Коболев воздержался от конкретизации термина "ближайшее время".

Около двух недель назад Коболев сказал, что "венгры обещали восстановить подачу газа в декабре".

В Брюсселе Коболев также отметил, что госкомпания не получала разъяснений от Венгрии о причинах прекращения поставок в конце сентября.

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"Это может быть просто совпадением, я не знаю", сказал он.

Председатель НАК добавил, что если Венгрия хочет пополнить свои газовые резервы, то она могла бы сделать это с помощью Словакии - продвигая работу венгерско-словацкого соединительного трубопровода. Газ, поступающий из Словакии даже дешевле, чем тот, что идет напрямую из России.

Коболев отметил, что Словакия уже готова начать поставки газа в Венгрию, но венгерская сторона продолжает испытания. Другой соединительный трубопровод из Словакии в Украину используется на полную.

Венгерско-словацкий интерконнектор протяженностью 111 километров будет введен в коммерческую эксплуатацию в начале следующего года. Он является частью газового коридора "Север-Юг" из Польши в Хорватию. Трубопровод имеет мощность около 4 миллиардов кубических метров в год в словацко-венгерском направлении и около 1,6 млрд кубометров ежегодно в противоположном направлении.

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия под давлением России прекратила реверс газа в Украину.