Немецкие экологи пытаются через суд остановить строительство "Северного потока-2"

Экологические объединение Nabu добивается от суда промежуточного решения, чтобы сорвать намеченное на 15 мая начало строительных работ в Грайфсвальдском заливе.

Немецкое экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить запланированного на 15 мая начала работ по сооружению газопровода "Северный поток-2" на участке в Грайфсвальдском заливе.

Nabu запросило в Верховном административном суде Грайфсвальда промежуточное постановление, чтобы дать суду возможность принять решение по иску против сооружения газопровода еще до 15 мая, сообщает Deutsche Welle.

Компания Nord Stream 2 намерена 15 мая начать экскаваторные работы в Грайфсвальдском заливе. Nabu еще в феврале обратилось в суд с просьбой вынести частное определение против разрешения на строительство "Северного потока-2", выданного Горным управлением города Штральзунд.

Читайте такжеЭкология моря: для укладки "Северного потока-2" надо взорвать почти сотню боеприпасов времен Второй мировой

Глава Nabu Лайф Миллер заявил, что компания Nord Stream 2 пытается поставить экологов перед свершившимся фактом и тем самым "попрать ногами не только защиту моря и климата, но и право экологов на предъявление исков".

В Nabu уверены, что сооружение "Северного потока-2" нанесет "непоправимый ущерб хрупкой экосистеме". Экологи также считают, что строительство нового газопровода излишне, поскольку в Европе недостаточно высокий спрос на российский газ.

Компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях города Лубмин. Разрешение, выданное Горным управлением Штральзунда, также позволяет начать в середине мая экскаваторные работы в Грайфсвальдском заливе, отметили в компании, добавив: "Если плохая погода не помешает, то эти планы будут реализованы".

В Nord Stream 2 также указали, что Горное управление Штральзунда выдало разрешение на строительство, удостоверившись в экологической безвредности работ по сооружению "Северного потока-2".

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.