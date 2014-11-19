Украина в ближайшее время примет решение по предоплате российского газа

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан журналистам после заседания правительства в среду.

По его словам, состоится совещание по этому поводу. Отвечая на вопрос, когда именно, он сказал: "Может, сегодня, может, завтра. Когда будет время".

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Как сообщал УНИАН, вчера, 18 ноября, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что Украина к 1 декабря может осуществить предоплату российскому газовому монополисту для закупки около 1,5 млрд кубометров «голубого топлива» до конца года.

«Планы по закупке газа не поменялись – до конца года планируем закупить до 1,5 млрд кубометров. Закупка начнется с наступлением холодов. Возможно, до 1 числа (декабря - УНИАН) уже начнем (предоплату за газ - УНИАН). Пока ситуация не критическая. В подземных хранилищах у нас 15,2 млрд кубометров», - сказал министр.

Справка УНИАН. Украина перестала получать российский газ с середины июня текущего года из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и согласно подписанному в Брюсселе протоколу, Украина сможет возобновить поставки российского газа с любой даты и в любых объемах при условии погашения долга общим объемом 3,1 млрд долл., из которых 1,45 млрд долл. Украина уже погасила, и по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Ранее используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применяется. Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной текущего года.