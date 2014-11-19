Благодаря поставкам из ЮАР, запасы угля на украинских ТЭС выросли за неделю больше чем на 7%

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

По данным компании, за неделю запасы мазута на складах ТЭС выросли до 113,1 тыс. тонн с 111,7 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, Украина получила 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя судами. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.

Правительство ведет целенаправленную работу по поиску партнеров для поставок угля для электростанций. До конца года в Украину поступит порядка 500 тыс. тонн угля из ЮАР и 3,1 млн тонн угля из России. К 2020 году правительство хочет сократить общее энергопотребление в Украине на 9%.