Посол США в Германии обеспокоен возможными последствиями завершения «Северного потока-2»

Проект газопровода также критикует еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Новый посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл предостерег от усиления "российского влияния" на Германию и Европу из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте такжеНемецкие экологи пытаются через суд остановить строительство "Северного потока-2"

Как сообщает Deutsche Welle, соответствующее заявление он сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Мы очень обеспокоены проектом газопровода", - отметил дипломат.

По словам Гренелла, США тесно сотрудничают с европейцами, которые также обеспокоены строительством газопровода. Нынешнюю стратегию газопровода дипломат обозначил как "очень проблематичную".

Отмечается, что еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер также критикует проект "Северного потока-2". По ее словам, газопровод не отвечает европейским интересам.

"Мы имеем общую стратегию - получать нашу энергию из разных источников и делать нас не настолько сильно зависимыми от России", - подчеркнула Вестагер.

По ее словам, постройка газопровода не в интересах ЕС не только из соображений защиты климата, но также из-за безопасности.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2». Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

Компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях города Лубмин.