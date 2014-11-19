Венгрия планирует начать строительство "Южного потока" в 2015 году

Венгрия планирует начать строительство своего отрезка газопровода "Южный поток" в будущем году, несмотря на возражения Евросоюза и США.

Правительство Венгрии считает реализацию этого российского проекта единственным способом обеспечить поставки газа, заявил госсекретарь по вопросам энергетики Андраш Арадски в интервью Reuters, сообщает Insider.

По словам высокопоставленного венгерского чиновника, у Венгрии не осталось выбора, так как европейский газопроводный проект "Набукко" остановлен, а планы строительства соединительных газопроводов между странами Восточной Европы продвигаются медленно.

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"Набукко" не будет построен, и после почти 10-летней задержки, особенно в свете ситуации в Украине, нам нужно действовать. Это необходимо. Все говорят только о Венгрии, но мы забываем, что с 2013 года Хорватия не делает инвестиции, позволяющие поставлять газ из Хорватии в Венгрию. То же касается Румынии", – сказал Арадски.

По словам чиновника, Венгрия планирует закончить строительство своего участка "Южного потока" к 2017 году.

"Газопровод "Северный поток" был построен, чтобы ликвидировать риск, связанный с Белоруссией. Здесь такая же ситуация. Мы получаем российский газ в одном и том же объеме, так что это будет просто другой маршрут", – сказал Арадски.

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Венгерский чиновник добавил, что страны, поддерживающие "Южный поток", – Венгрия, Болгария, Словения и Австрия – просили Еврокомиссию договориться с Россией о приведении проекта в соответствие с законами ЕС, но переговоры не принесли успеха.

Напомним, венгерские депутаты решили ускорить строительство "Южного потока". Венгерский парламент в понедельник, 3 ноября, принял закон, открывающий путь для строительства газопровода.

В документе, принятом при поддержке депутатов правящей партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, указано, что теперь строить газопроводы могут даже те компании, которые не имеют соответствующей лицензии на эксплуатацию.