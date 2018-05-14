Запорожская АЭС отключила от сети пятый энергоблок

Ожидается, что ремонт продлится 83 суток.

Запорожская АЭС, которая входит в состав Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети пятый энергоблок для проведения планового капитального ремонта длительностью 83 суток.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"14 мая 2018 года в 00:01 энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта длительностью 83 суток", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, на сегодня на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 870 МВт.

По информации компании, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Также сообщается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.