В ОПЕК заявили о возможном снижении добычи нефти

Цены на нефть растут, так как инвесторы надеются, что ОПЕК решит снизить добычу на совещании 27 ноября, сообщает Reuters.

К 8.45 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,16 до $78,26 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,04 до $74,62 за баррель.

Страны ОПЕК на совещании в будущий четверг договорятся снизить добычу до установленного картелем лимита 30 миллионов баррелей в сутки, сообщил управляющий ОПЕК от Ливии и директор по планированию министерства нефтяной промышленности страны Самир Камаль. Это будет означать сокращение добычи на 250.000-600.000 баррелей в сутки в попытке поддержать цены на нефть, упавшие до минимума четырех лет.

"Рынок снизился до уровня, на котором он останется, пока не узнает о конкретных действиях ОПЕК", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Читайте такжеНефть стоит меньше $79 из-за повышения экспорта Саудовской АравиейПредварительный индекс PMI производственного сектора Китая, рассчитанный HSBC/Markit, в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,4 пункта в октябре при прогнозе 50,3 пункта. Рынок ждет несколько экономических отчетов из США, включая отчет о потребительских ценах в октябре.

Запасы нефти в США выросли на 2,6 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе снижения на 800.000 баррелей.