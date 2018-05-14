Украина увеличила транзит российского газа на треть

Проведение ремонтных работ двух магистральных газопроводов было согласовано с операторами ГТС соседних стран.

Государственная компания-оператор "Укртрансгаз" завершила проведение планового ремонта на магистральных газопроводах "Уренгой-Помары-Ужгород" и "Прогресс" и с 9 мая увеличила объем транзита газа из России в страны ЕС на 33% - со 180-188 до 240-243 миллиона кубометров в сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, со 2 по 12 мая компания провела замену кранов и ремонт дефектных участков на упомянутых магистральных газопроводах. Также "Укртрансгаз" выполнил ремонтные работы на нескольких компрессорных станциях.

По информации компании, 2 мая (день начала ремонтных работ) транзит упал с 245 до 181,2 миллиона кубометров, 7 мая он вырос до 220,8 миллиона кубометров, а 10 мая уже достиг 243,3 миллиона кубометров.

"Операторы всех стран, участвующих в транзите, договорились в определенные периоды провести свои планово-предупредительные ремонты. На период проведения комплекса №1 (ремонтных работ 2-12 мая – УНИАН) имели место плановые сокращения объемов транзита", - прокомментировала пресс-служба "Укртрансгаза".

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года Украина увеличила транзит газа на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,6 миллиарда кубометров. В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".