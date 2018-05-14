Правительство предложит МВФ несколько вариантов формулы цены на газ

Диапазон изменений тарифа на газ будет зависеть от той формулы, которая будет согласована.

Правительство Украины предложит на рассмотрение Международному валютному фонду несколько вариантов формулы цены на газ.

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Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на слова министра Кабинета министров Украины, председателя межведомственной рабочей группы по приватизации Александра Саенко.

Он отметил, что правительство во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом старается как можно быстрее найти максимально прозрачную и эффективную формулу цены на газ, которая была бы обоснована и справедлива.

«У нас есть консенсус с МВФ в том, что мы говорим по поводу самой формулы, не меняя принципов. Представители МВФ, НБУ отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры. Я считаю, у нас достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ», - сказал министр.

Саенко отметил, что диапазон изменений тарифа на газ будет зависеть от той формулы, которая будет согласована.

«Сейчас на первый план работы с МВФ выходит вопрос создания антикоррупционного суда, и в случае успешного решения этого вопроса позиция Фонда, как мы ожидаем, будет более гибкой, тем более, что у нас есть взаимопонимание относительно общих принципов сотрудничества», - добавил Саенко.

Как сообщал УНИАН, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл. в связи с медленным внедрением согласованных реформ, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долл. от МВФ.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.