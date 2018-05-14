"Укрнафта" опровергает информацию о закрытии Гнединцевского ГПЗ

Ранее завод работал даже в условиях низкой загрузки сырьем. Такая ситуация возникла по вине Госгеонедра, которая длительное время умышленно отказывалась продлевать "Укрнафте" спецразрешения на добычу нефти и газа.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" опровергает информацию о закрытии одного из предприятий компании – Гнединцевского газоперерабатывающего завода (Черниговская область) и сообщает лишь о выводе завода в плановый ремонт, после которого он продолжит переработку углеводородов.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

"Вопреки информации, которую распространяют определенные источники, ПАО "Укрнафта" не закрывает Гнединцевский ГПЗ… Учитывая нынешнее состояние предприятия, с 21 мая на нем начнется плановый ремонт. По завершении ремонта Гнединцевский ГПЗ продолжит переработку нефти в обычном режиме, а в цехах по переработке газа будут проводиться работы по модернизации мощностей с целью снижения себестоимости их продукции", - говорится в сообщении.

В "Укрнафте" отметили, что Гнединцевский ГПЗ - один из крупнейших и старейших заводов компании. Он перерабатывал нефть и газ даже в условиях низкой загрузки во время вынужденной остановки добычи на ряде месторождений "Укрнафты" в 2017 году. Низкая загрузка была вызвана тем, что Государственная служба геологии и недр длительное время отказывалась продлевать "Укрнафте" спецразрешения на добычу нефти и газа.

Ранее ряд СМИ и некоторые народные депутаты распространили информацию о том, что "Укрнафта" рассматривает вопрос об остановке Гнединцевского ГПЗ якобы по причине низкой загруженности завода нефтяным сырьем.

Как сообщал УНИАН, из-за непродления действия спецразрешений на добычу нефти со стороны Госгеонедр, в прошлом году "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу на нескольких месторождениях в Сумской и Львовской областях. В результате, жители восьми населенных пунктов остались без газоснабжения, а компания потеряла около 20% суточной добычи нефти и конденсата. Снижение добычи сырья повлекло за собой падение объемов производства на газоперерабатывающих заводах компании.

Несмотря на политику Госгеонедр, компании удалось увеличить показатели среднесуточной добычи в первом квартале 2018 года и добыть 353 тысячи тонн нефти и газового конденсата, а также 262 миллиона кубометров газа.

Справка: ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установок, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин. ПАО "Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".