Конкурсная комиссия утвердила итоговый список из 10 кандидатов в члены НКРЭКУ

Это впервые в истории Украины, когда членами НКРЭКУ станут лица, которые отобраны в результате конкурса.

Конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила список из 10 человек, которые в результате конкурса стали претендентами на занятие вакантных должностей 5 членов регулятора.

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Согласно принятому решению конкурсной комиссии, в итоговый перечень конкурсантов попали Антонова Е. А., Борисенко А. В., Кайдаш Р. Ю., Коваленко Д. В., Кривенко О. А., Маглеванный Е. В., Магда А. И., Олефир Д. А., Формагей А. Л. и Цаплин В. И.

«Это впервые в истории Украины, когда членами НКРЭКУ станут лица, которые отобраны в результате конкурса», - прокомментировал решение глава комиссии Василий Котко.

Как сообщал УНИАН, для назначения новых членов НКРЭКУ на постоянной основе, согласно нормам закона «Об НКРЭКУ», была создана конкурсная комиссия, которая еще в начале декабря 2017 года объявила конкурс по отбору пяти новых членов Нацкомиссии.

Эта комиссия отобрала около 30 кандидатов на пять вакантных мест. После чего, они прошли спецпроверку ряда государственных органов, в том числе Администрации президента. Результаты проверки были получены 10 мая 2018 года. Согласно закону «Об НКРЭКУ», из 10-ти претендентов глава государства выберет 5 членов регулятора.

Назначение новых членов НКРЭКУ необходимо для восстановления кворума (4 человека), поскольку с конца марта и по сегодня в состав комиссии входят только 2 члена, и она не может принимать никакие решения.