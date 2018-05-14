Нефть дорожает после публикации доклада ОПЕК

Организация повысила прогноз роста спроса на нефть в мире до 1,65 миллиона баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть в понедельник днем умеренно растут после утреннего снижения на вышедшем прогнозе ОПЕК о росте мирового спроса на нее.

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Об этом сообщает Прайм.

По состоянию на 14:44 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 77,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,06%, до 70,75 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают опубликованные ранее в понедельник данные майского доклада ОПЕК. Организация повысила прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2018 года на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 1,65 миллиона.

Кроме того, из документа следует, что ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%, с октября 2016 года снизив ее суммарно на 2,068 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. При этом в апреле организация слегка увеличила добычу нефти в месячном выражении - на 12,1 тысячи баррелей в сутки, до 31,93 миллиона баррелей.

Вместе с тем, котировки сдерживает прогноз о добыче нефти в США в текущем году. Показатель вырос на 60 тысяч баррелей в сутки, до 10,46 миллиона баррелей в день, следует из доклада ОПЕК. В частности, добыча сланцевой нефти в США в 2018 году может вырасти на 1,07 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом - до 5,76 миллиона баррелей.