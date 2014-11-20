Главной для нового правительства должна стать реформа газового сектора - Всемирный банк

Реформа нефтегазового сектора, включая меры по оздоровлению Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», достижению энерегонезависимости страны, должны стать главным приоритетом работы нового правительства, заявил в ходе работы пятого Украинского инвестиционного форума глава представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Чимао Фан.

«Вопрос не в том, что Всемирный банк хочет от Украины. Важно то, что нужно стране. А стране нужно стабилизировать экономику, банковский сектор. Но главное - реформа газового сектора. По-моему, это должно стать первым приоритетом работы правительства», - сказал Фан.

Он отметил, что дефицит бюджета «Нафтогаза» втрое превышает дефицит госбюджета. «Это существенная ноша для бюджета», - подчеркнул Фан.

Он также опроверг тезис о пользе низких тарифов для бедного населения. По мнению Фана, сбалансированные тарифы вместе с адресной помощью наиболее уязвимым слоям населения исправят ситуацию. «Реформа газового сектора позволит стране не только стабилизировать бюджетную ситуацию, Украина, таким образом, одним выстрелом убьет и двух, и трех и четырех зайцев» - сказал Фан, говоря о необходимости проведения экономических реформ.

Глава представительства отметил, что еще одним приоритетом работы правительство должны стать меры по развитию частного сектора и привлечению инвестиций в частный сектор, как основной двигатель экономического развития.

Читайте такжеВ Украине нашли способ предотвратить повторение Россией "газовой войны"«Международная помощь Украине, переживающей серьезный кризис сейчас, была и остается беспрецедентной. Международные финансовые институты оказывают широкую поддержку – и в проектах развития государственного сектора, инфраструктуры, охраны здоровья. Со стороны Всемирного банка, в частности, через Международную финансовую корпорацию мы предоставляет кредиты для частного сектора, – сказал Фан. – Но украинские власти также должны работать в этом направлении – развитии именно частного сектора и привлечения частных инвестиций».

Справка УНИАН. Всемирный банк наряду с Международным валютным фондом является одним из ключевых кредиторов Украины. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд долл. США в рамках 45 проектов и программ.

В апреле текущего года Украина утвердила и подписала программы сотрудничества с ключевыми кредиторами страны – Всемирным банком и Международным валютным фондом. Двухлетняя программа кредитования экономики Украины со стороны МВФ предполагает выделение 17 млрд долл., из которых 4,5 млрд долл. Украина уже получила. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.