Германия из-за действий России отказалась от полного запрета сланцевых разработок

В Германии еще до конца 2014 года может быть принят закон, регламентирующий применение технологии фрекинга (гидроразрыва пласта), используемой при добычи сланцевого газа. До сих пор такого закона не было, что в условиях нарастающих протестов населения создавало правовую неопределенность как для энергетических компаний, так и для выдающих соответствующие разрешения органов власти, пишет DW.

Читайте такжеBloomberg: Меркель дает длинный пас ПутинуС 2011 года в стране действует мораторий на любые буровые работы с помощью фрекинга. До этого гидроразрыв пласта применялся на немецкой территории на протяжении пяти десятилетий свыше 300 раз.

Работа над законом о фрекинге началась еще при прошлом правительстве христианских демократов и либералов, и вот теперь коалиция христианских демократов и социал-демократов после многомесячных переговоров согласовала готовый проект. Это подтвердила 17 ноября в интервью радиостанции Deutschlandfunk министр охраны окружающей среды ФРГ Барбара Хендрикс, подчеркнув при этом, что проект перед утверждением в правительстве может претерпеть изменения.

Иными словами, коммерческая добыча сланцевого газа на территории Германии на неопределенный срок запрещается, хотя полностью и не исключается. Однако энергетические компании получат возможность проводить геологоразведку, чтобы более точно определить реальные запасы нетрадиционного газа в недрах страны.

По словам эксперта по энергетике Аналитического центра Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне (DB Research) Йозефа Ауэра, еще три-четыре месяца назад казалось, что быстрых решений в отношении фрекинга ждать не приходится. "Однако начавшиеся в России разговоры про возможные перебои в поставках газа и частично нефти привели к тому, что в Германии стали более гибко походить к вопросу фрекинга", - отметил собеседник DW.

Подготовку закона и разрешение пробных бурений он назвал "разумным шагом вперед". В то же время он подчеркнул, что сегодняшние жители Германии весьма настороженно относятся к различным современным технологиям, и особенно к тем, что связаны с освоением недр. Поэтому он исходит из того, что энергетические компании даже при геологоразведке столкнутся с весьма упорным сопротивлением немецкого населения. Так что у других стран куда больше перспектив в деле освоения месторождений сланцевого газа, убежден Йозеф Ауэр.