В Кабмине обещают усилить контроль за качеством бензина на АЗС

Кабинет министров Украины намерен ужесточить правила торговли нефтепродуктами через сети автозаправочных станций в части соблюдения стандартов качества топлива и защиты прав потребителей, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в правила розничной торговли, разработанное для решения актуальных проблем повышения качества и безопасности нефтепродуктов в розничной торговой сети с учетом специфики деятельности автозаправочных станций», - сообщили в министерстве.

Постановление, в частности, запрещает продажу нефтепродуктов, не отвечающих требованиям нормативных документов о качестве и безопасности нефтепродуктов, а также обязывает торговые сети предоставлять потребителям достоверную информацию о качестве нефтепродуктов, их безопасности для жизни, здоровья и имущества.

Читайте такжеЦены на 95-й бензин в Украине опустились ниже 16 гривеньПостановление также обязывает АЗС устанавливать эталонные измерители для проверки точности работы топливных колонок и проводить аттестационные проверки топливных резервуаров.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы объем реализации светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 6 817 единицы, постоянно снижается. В частности, в сентябре 2014 года в денежном выражении продажи сократилась на 2,4% и составили 8,066 млрд грн против 8,262 млрд грн в августе. При этом в августе продажа бензина через АЗС сократилась на 25%.

Украина в январе-октябре 2014 года импортировала нефтепродуктов в денежном выражении на 5,678 млрд долл. Из-за девальвации гривни с начала года наблюдается спад потребления нефтепродуктов.