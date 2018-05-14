Министр экономики Германии: мы должны уважать интересы Украины и дать гарантиии сохранения транзита газа

Премьер-министр Гройсман подчеркнул, что российский проект строительства газопровода «Северный поток - 2» не является коммерческим проектом и может быть использован в политических целях.

Германия рассматривает Украину как надежного транзитера газа, важного торгового партнера в регионе Восточной Европы и считает необходимым предоставить стране гарантии сохранения транзита газа.

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Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на слова министра экономики Германии Петера Альтмайера во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в рамках визита министра в Украину.

«Мы должны уважать и интересы Украины, в том числе финансовые, выработать гарантии с тем, чтобы продолжить транзит газа через Украину и добиться положительных результатов», - сказал Петер Альтмайер.

Со своей стороны, Гройсман, говоря о транзитном потенциале Украины и возможностях украинской газотранспортной системы, подчеркнул, что российский проект строительства газопровода «Северный поток - 2» - это не коммерческий проект.

«Северный поток – 2» - это исключительно геополитическая конструкция, которая призвана оказывать политическое давление на Украину и Европу, и которая несет прямую угрозу украинскому государству. Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость всей Европы от России. И при этом не существует никакой реальной гарантии, что "Северный поток - 2" не будет использован в политических целях. В то же время я гарантирую, что украинская ГТС является и будет надежным транзитером и на 100% обеспечит транзит газа для европейских потребителей. Мы готовы совместно с международными партнерами как модернизировать, так и управлять нашей газотранспортной системой», - сказал премьер.

«Мы полагаемся на Украину как транспортера», - ответил Альтмайер.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в Москве заявил, что федеральное правительство Германии поддерживает реализацию газопровода «Северный поток - 2» в обход Украины.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии. При этом Швеция и Дания, через территорию которых газопровод также должен проходить, соответствующие разрешения еще не предоставили.