НКРЭКУ хочет полмиллиарда на содержание – глава комиссии будет получать почти 100 тысяч в месяц

Основные расходы регулятора – это зарплата, средний размер которой в 2019 году составит 40,8 тыс. грн.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разработала проект сметы на 2019 год, которая предполагает расходы на обеспечение деятельности госоргана в размере 450,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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Согласно предложений комиссии, размер сметы будет равен 0,064% от прогнозированного валового чистого дохода лицензиатов НКРЭКУ в следующем году.

Согласно презентации, основную часть расходов составит фонд заработной платы (76%, 343,2 млн грн) и начисления на фонд оплаты труда (17%, 75,5 млн грн). Остальные расходы – это затраты на материально-техническое обеспечение деятельности регулятора, на оплату коммунальных услуг, на командировки и др.

В презентации также указано, что зарплаты главы комиссии (сегодня эту должность занимает Дмитрий Вовк) составляет 50 должностных окладов или прожиточных минимумов (1921 грн), т. е. 96 тыс. грн в месяц. Оплата труда члена регулятора предлагается установить на уровне 40 должностных окладов – 76,8 тыс. грн. Зарплата ведущего специалиста регулятора составляет 21 тыс. грн. Средняя зарплата ее сотрудника в 2019 году составит 40,8 тыс. грн.

Также регулятор закладывает 6,9 млн грн расходов на оплату услуг газеты «Урядовый курьер» - для публикации актов Нацкомиссии.

В пресс-службе отметили, что проект сметы на 2019 год был одобрен во время открытого обсуждения и будет направлен на согласование в парламентский комитет по вопросам бюджета.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - это государственный орган, который является независимым (не подчиняется президенту, парламенту или Кабмину) регулятором в упомянутых сферах. Комиссия контролирует законность деятельности естественных монополий, также она устанавливает стоимость их услуг и товаров (тарифы), определяет размер и структуру их инвестиционных программ. НКРЭКУ устанавливает тарифы на газ (только стоимость его доставки до потребителя), электроэнергию, услуги по водоснабжению, водоотведению и на другие коммунальные услуги.