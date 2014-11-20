Энергоатом: Антимонопольный комитет заблокировал поставки украинского оборудования для АЭС в угоду российской компании

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает надуманным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о запрете поставки насосного оборудования для энергоблоков АЭС производства «Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе» в пользу компании, поставляющей оборудование из Российской Федерации.

Согласно сообщению пресс-службы «Энергоатома», решение АМКУ о запрете поставки было принято в результате рассмотрения жалобы о якобы нарушении процедуры закупки, поданной промышленно-финансовой компанией «Укрспецэнергопостач», которая представляет на украинском рынке интересы российского производителя оборудования.

В то же время, в «Энергоатоме» отметили, что госпредприятие не нарушало процедуру закупки оборудования, а решение АМКУ принято на «надуманных и недоказанных основаниях».

При этом в сообщении отмечается, что украинское предприятие «СМНПО им. Фрунзе» является проектным производителем «критически важного оборудования для безопасности функционирования энергоблоков», которое необходимо получить в декабре текущего года. На данный момент на большинстве энергоблоков украинских АЭС работает насосное оборудование именно сумского производства.

«СМНПО им. Фрунзе» имеет всю необходимую конструкторскую и технологическую документацию, соответствующие производственные мощности, квалифицированный персонал, а также выводы Киевского института «Энергопроект» (КИЭП) о соответствии своих насосов требованиям, предъявляемым к этому оборудованию», - сказано в сообщении.

Читайте также«Энергоатом» попросил СБУ проверить запрос МВД на секретные документы о физической защите АЭСНа слушаниях в АМКУ представитель «Энергоатома» подчеркнул, что в условиях экономического кризиса Кабинет министров Украины поставил перед украинскими энергокомпаниями задачу перейти на прямые отношения с производителем того или иного оборудования и заместить импортные поставки отечественными.

«Кроме того, «Энергоатом» документально доказал, что заключение прямого договора с украинским производителем «СМНПО им. Фрунзе» не только гарантирует своевременную поставку продукции, укрепляет энергетическую безопасность нашей страны, но и является максимально экономически выгодным», - отмечает пресс-служба.

В свою очередь, по данным «Энергоатома», «Укрспецэнергопостач» в своей жалобе не предоставил доказательств, подтверждающих их требования, а комиссия АМКУ в нарушение действующей процедуры не затребовала их.

«То есть государственный орган Украины, призванный защищать интересы нашего государства, чиновники которого получают зарплату из украинского бюджета, безосновательно принял сторону представителей Российской Федерации», - отмечают в «Энергоатоме».

Исходя из этого, «Энергоатом» готовит обращение к президенту Украины, Кабинету министров, Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре по фактам злоупотреблений должностных лиц Антимонопольного комитета и создания угрозы энергетической безопасности Украины.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.