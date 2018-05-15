Цены на нефть обновили максимум за 3,5 года

Стоимость нефти в понедельник впервые с 26 ноября 2014 года превысила 78 долларов за баррель после публикации ежемесячного доклада ОПЕК.

Мировые цены на нефть во вторник утром слабо растут после обновления днем ранее максимума за 3,5 года на фоне данных майского доклада ОПЕК и сохранения опасений относительно уровня добычи в Иране, свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до 78,3 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,06%, до 71 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Стоимость нефти в понедельник впервые с 26 ноября 2014 года превысила 78 долларов за баррель после публикации ежемесячного доклада ОПЕК. Организация увеличила прогноз роста спроса на "черное золото" в мире по итогам текущего года на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 1,65 миллиона. Кроме того, из доклада следует, что ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Инвесторы также обратили внимание на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности обеспечить стабильность нефтяного рынка после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном. Министр подчеркнул, что для минимизации последствий любого возможного дефицита будет тесно сотрудничать с крупнейшими производителями из ОПЕК и не ОПЕК, а также с ключевыми потребителями нефти.

Тем не менее, среди инвесторов сохраняются опасения, что санкции против Ирана могут привести к сокращению предложения нефти на мировом рынке. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.