Поставки газа из Словакии в Украину достигли очередного максимума

Суточные поставки природного газа из Словакии в Украину 18 ноября достигли очередного исторического максимума в 31,2 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Словакии Eustream.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным операторов ГТС Словакии и Украины, в октябре были зафиксированы два рекорда суточных поставок газа в Украину: 18 октября – 27,6 млн кубометров, а 20 октября – 28,3 млн кубометров, при том, что текущая проектная мощность газопровода составляет около 27 млн куб. м в день (около 10 млрд куб. м в год).

С 1 января 2015 года ожидается увеличение суточных поставок газа из Словакии на 4,5 млн кубометров – до 31,5 млн куб. м.

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